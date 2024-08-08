Экс-хавбек «Челси» Какута перешел в иранский «Эстегляль» из «Амьена»

33-летний полузащитник присоединился к иранскому клубу из «Амьена». Какута ранее выступал за различные команды, включая «Челси», «Фулхэм», «Болтон», «Лацио», «Райо Вальекано», «Севилью», «Депортиво», «Ланс», «Амьен» и другие.
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