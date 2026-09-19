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Медведь вышел к членам избирательной комиссии в Краснодарском крае

Медведь вышел к членам избирательной комиссии в Краснодарском крае

В Апшеронском районе Краснодарского края члены избирательной комиссии направлялись в труднодоступный населенный пункт для проведения выборов .

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