Дроны и ракеты в небе под Курском: как ВСУ атакуют РФ ночью 10 августа

2 дня назад 2K прочитали Вооруженные силы Украины ежедневно атакуют российские регионы. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 августа, что известно о последствиях? Курская область В Курской области загорелась трансформаторная подстанция после падения обломков украинского дрона, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.