Под разговоры о мирных переговорах Запад шлёт и шлёт Украине оружие

Николай Большаков 3 января 2024 г. Сколько бы на Западе ни говорили о скором окончании военных действий на Украине, не следует рассчитывать, что наступивший год будет проще и легче, чем год ушедший, предупреждает российский журналист Андрей Медведев.
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