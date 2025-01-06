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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ангелина Мельникова: «В 2025 году хочется отобраться и выступить на чемпионате мира»

Ближайший ЧМ пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте. Россияне допускаются до международных соревнований в нейтральном статусе.

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