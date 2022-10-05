Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    Нам нужна Только Победа и не Любой Ценой.СМИ: Турция хочет...
  • Mikhail Stepanov
    Кто этого жидобандеровского выродка спрашивал про Курилы?!! Указы он пишет! Пора кончать эту наглую фашистскую мразь!Зеленский подписа...
  • петр кузнецов
    это не КВН идиот....Зеленский подписа...

Всё, что известно о кредитных каникулах для призванных в армию

Всё, что известно о кредитных каникулах для призванных в армию

4 октября Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх