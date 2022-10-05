Всё, что известно о кредитных каникулах для призванных в армию

4 октября Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей.
4 октября Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей.
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