Минразвития Украины отчиталось о результатах атак ВС РФ по Одесской области Министерство обороны России опубликовало дополнительное разъяснение по повод.
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Минразвития Украины отчиталось о результатах атак ВС РФ по Одесской области Министерство обороны России опубликовало дополнительное разъяснение по повод.
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