В ДТП с цистерной в Жуковском районе погиб 54-летний водитель иномарки

По предварительной информации, 54-летний водитель Volkswagen Golf ехал в сторону Жуковки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с DAF XF с полуприцепом-цистерной, которым управлял 52-летний мужчина, - рассказали 21 ию .