Хакеров, которых задержали по просьбе властей США, осудили в Петербурге

У них конфисковали чуть больше одного миллиарда рублей Четверым хакерам из группировки REvil, о задержании которых Байден лично просил президента Владимира Путина, вынесли приговор в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде.
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