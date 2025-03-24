Из Фрунзенского района Петербурга вывезли бочки с опасными отходами

Общий их вес составил 135 кг В прошедшую субботу, 22 марта, в Комитет по природопользованию поступила информация о нахождении бесхозных бочек с неизвестным веществом по адресу: Фрунзенский район, улица Малая Карпатская, д.
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