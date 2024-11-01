Инженерные кадры переподготовили для промышленности и энергетики Алтайского края

Дипломы выпускникам вручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко Долгожданные дипломы торжественно вручили выпускникам губернаторской программы профессиональной переподготовки инженерных кадров для промышленного и энергетического комплексов Алтайского края.
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