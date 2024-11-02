Создатели Black Mesa зарегистрировали торговую марку для своей новой игры – Rogue Po...

Создатели Black Mesa зарегистрировали торговую марку для своей новой игры – Rogue PointКак стало известно, студия Crowbar Collective, создатели Black Mesa, ремейка оригинальной Half-Life зарегистрировали торговую марку для своей новой игры.
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