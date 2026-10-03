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Китай, которого никогда не существовало: почему шинуазри снова захватывает современные интерьеры

Китай, которого никогда не существовало: почему шинуазри снова захватывает современные интерьеры

Шинуазри – это уникальное направление в дизайне, которое обретает второе дыхание в 2026 году. Что же это за стиль такой? Это Восток в представлении людей, которые там не бывали.

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