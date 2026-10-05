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На рынке ИИ увидели риск повторения 2008 года

На рынке ИИ увидели риск повторения 2008 года

Американский биржевой оператор CME Group отложил запуск фьючерсов — биржевых контрактов на стоимость вычислительных мощностей для искусственного интеллекта (ИИ), намеченный на 5 октября.

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