На рынке ИИ увидели риск повторения 2008 года

Американский биржевой оператор CME Group отложил запуск фьючерсов — биржевых контрактов на стоимость вычислительных мощностей для искусственного интеллекта (ИИ), намеченный на 5 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым