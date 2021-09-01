"А жить там кто будет?" Власти хотят создать на Дальнем Востоке "миллионник"

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах построить в Приморье город на 300 тысяч жителей под названием Спутник, который объединит Владивосток с расположенным неподалеку городом Артем, образуя новую агломерацию на миллион жителей.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах построить в Приморье город на 300 тысяч жителей под названием Спутник, который объединит Владивосток с расположенным неподалеку городом Артем, образуя новую агломерацию на миллион жителей.
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