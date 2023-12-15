В «Газпроме» рассказали о влиянии низких цен на газ на промышленность в Европе

Снижение цен на газ в Европе не поможет стабилизировать промышленный сектор в регионе. Об этом 15 декабря заявил замглавы департамента и начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на форуме «Газ России – 2023».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии