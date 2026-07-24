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Царьград

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ТГАСУ создаст цифровые модели кампуса с данными дронов

ТГАСУ создаст цифровые модели кампуса с данными дронов

В ТГАСУ стартует программа проектного обучения, в рамках которой 150 студентов создадут цифровые модели кампуса с использованием данных дронов и лазерного сканирования.

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