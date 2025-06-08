Фонтанный комплекс на пляже Ривьера. Работает с 10 до 17:00. Детям очень нравится! Родителям нравится - что лавочка длинная рядом по всему периметру, что очень удобно.
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Фонтанный комплекс на пляже Ривьера. Работает с 10 до 17:00. Детям очень нравится! Родителям нравится - что лавочка длинная рядом по всему периметру, что очень удобно.