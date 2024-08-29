Геральта, Палпатина, Микки Мауса, Тифу Локхарт, Чёрную пантеру и Элли Уильямс показали в виде персонажей Mortal KombatПользователь DeviantArt с ником wazzy88 продолжает при помощи нейросети «переносить» в мир Mortal Kombat известных персонажей из других вселенных.