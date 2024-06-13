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Маск: ряд украинских НКО надо признать террористическими организациями

Маск: ряд украинских НКО надо признать террористическими организациями

REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo Предприниматель и миллиардер Илон Маск положительно оценил инициативу конгресса США о лишении американского финансирования украинских неправительственных организаций, которые составляют "черные списки" граждан США.

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