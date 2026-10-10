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Аргументы недели

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Продюсер Яна Рудковская: мировые звезды относятся к моему сыну лучше, чем граждане России

Продюсер Яна Рудковская: мировые звезды относятся к моему сыну лучше, чем граждане России

Зарубежные звезды оказывают поддержку сыну Яны Рудковской, фигуристу Александру Плющенко, который сменил спортивное гражданство и выступает за Азербайджан.

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