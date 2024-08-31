Hyundai обновил недорогой минивэн Custo на платформе Tucson

В Китае на автосалоне в Чэнду дебютировала версия 2024 модельного года. Цены выросли на неуловимые 1-2 процента (сразу предложены внушительные скидки), а дизайн экстерьера стал более «асфальтовым»: исчезли неокрашенные фрагменты бамперов и порогов, хрома стало больше.
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