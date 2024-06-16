Воскресенье, 1️⃣6️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👨‍👩‍👧‍👦 Международный день семейных денежных переводов 🩺День медицинского работника 🧔День отца 🍾День чекушки 🏢День рождения Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1903 год - день рождения автомобильной компании Ford Motor - американский промышленник Генри Форд основал крупнейшего в мире производителя автомобилей 📔 1903 год - в США фармацевт Калеб Брэдхэму зарегистрировал торговую марку "Пепси-кола" 📔 1925 год - в Крыму открыт самый знаменитый Всесоюзный пионерский лагерь "Артек", ставший визитной карточкой Пионерской организации СССР 📔 1943 год - Чарли Чаплин женился в четвёртый раз - на Уне О’Нил, которая была моложе его на 36 лет 📔 1963 год - состоялся полёт первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.