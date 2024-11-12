Активиста «Штаба Навального»* Рустема Мулюкова** отпустили из пермской колонии

Пермский краевой суд отменил отбывание наказания для уфимского активиста «Штаба Навального» (штабы признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ) Рустема Мулюкова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
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