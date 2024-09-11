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Авиадиспетчеры пожаловались на необходимость следить за птицами помимо самолетов

Авиадиспетчеры пожаловались на необходимость следить за птицами помимо самолетов

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) направил жалобу в Госкорпорацию по организации воздушного движения и главе Росавиации Дмитрию Ядрову в связи с новой обязанностью авиадиспетчеров, которая вступила в силу 1 сентября.

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