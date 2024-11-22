Автомобилистам объяснили, за что можно получить штраф с 1 декабря

В 2023 году был обновлен перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобилей запрещена. Одним из новых пунктов стало запрещение использования автомобилей на летних шинах в зимний период — с декабря по февраль.
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