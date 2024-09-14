"Дядя Турал порешал": Челябинский суд пожалел таджика надругавшегося над 16-летней школьницей

фатима лекомцева В ЧЕРНЫЙ список всех продажных ТВАРЕЙ-СУДЕЙ ! С каждого будет спрос . Придут наши парни, объяснят им за что и за кого они воюют и за девочку эту отец тоже спросит.

Павел Ильин Власти челябиеска не боятся, что ребята из СВО приедут ...навестят их....не глядя на должность и закопают вместе с диаспорами....под Челябинском. Было бы замечательно! Если власть не хочет защищать народ....что остается?