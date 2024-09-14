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"Дядя Турал порешал": Челябинский суд пожалел таджика надругавшегося над 16-летней школьницей

"Дядя Турал порешал": Челябинский суд пожалел таджика надругавшегося над 16-летней школьницей

  Оказывается, бывает и так. Вчера появилась новость о том, что Челябинский областной суд максимально смягчил приговор таксисту-таджику, который был осужден по громкому уголовному делу возбужденному по факту изнасилования несовершеннолетней.

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Комментарии
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фатима лекомцева
В ЧЕРНЫЙ список всех продажных ТВАРЕЙ-СУДЕЙ ! С каждого будет спрос . Придут наши парни, объяснят им за что и за кого они воюют и за девочку эту отец тоже спросит.
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3 час.
Павел Ильин
Власти челябиеска не боятся, что ребята из СВО приедут ...навестят их....не глядя на должность и закопают вместе с диаспорами....под Челябинском. Было бы замечательно! Если власть не хочет защищать народ....что остается?
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2 час.
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
А как Вы относитесь к тому, что судья Елена Фанисовна А. - мусульманка. Не пора ли ввести в УПК, ГПК, АПК статью о самоотводе судей со схожей конфессиональной принадлежностью. Например в ГПК указано: суд принимает решение на ... основании личного убеждения. А если это убеждение основано на религиозных постулатах?
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1 час.

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