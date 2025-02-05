Путин реорганизовал военные округа России

Президент России Владимир Путин провел реорганизацию военных округов, согласно новому указу. Военные округа больше не имеют межвидового статуса, что влечет изменения в структуре подчинения различных военных подразделений.
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