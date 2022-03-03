Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней

Агентство также сообщило о высокой вероятности дальнейшего понижения кредитного рейтинга России.Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Агентство также сообщило о высокой вероятности дальнейшего понижения кредитного рейтинга России.Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Свежие комментарии