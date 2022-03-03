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Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней

Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней

Агентство также сообщило о высокой вероятности дальнейшего понижения кредитного рейтинга России.Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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