Мигрант целый год совращал 13-летнего сына в Петербурге, а потом сбежал в Москву

О насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика сообщила супруга беглеца. Жительница Петербурга заявила в полицию на мужа, сообщив, что он совращал их 13-летнего сына в течение года — с сентября 2021-го по октябрь 2022-го.
О насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика сообщила супруга беглеца. Жительница Петербурга заявила в полицию на мужа, сообщив, что он совращал их 13-летнего сына в течение года — с сентября 2021-го по октябрь 2022-го.
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