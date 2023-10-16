В Красноярском крае построят завод по переработке сельскохозяйственных культур

ПЕКИН, 16 октября, ФедералПресс. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих китайских холдингов, инвестирующих в сельскохозяйственные проекты, объявляют о совместных инвестициях в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае.