В Москве реализуют 75 проектов комплексного развития территорий — Собянин

Современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО В Москве реализуют 75 проектов комплексного развития территорий Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о реализации первого проекта комплексного развития территории на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле».