Детское радио
Все новости Обо всем СпортСобытияСтильЛичный опыт Развлечения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Детское радио

25 подписчиков

Празднование Дня семьи, любви и верности посетили 57 000 человек

Празднование Дня семьи, любви и верности посетили 57 000 человек

6 июля в ГМЗ «Царицыно» в десятый раз прошло грандиозное празднование Дня семьи, любви и верности. На шести основных локациях праздника состоялись выступления более 250 артистов известных театров и коллективов Москвы, прошло более 200 мастер-классов, лекции, спортивные активности, а также зажигательная дискотека Детского радио.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх