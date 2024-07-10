Празднование Дня семьи, любви и верности посетили 57 000 человек

6 июля в ГМЗ «Царицыно» в десятый раз прошло грандиозное празднование Дня семьи, любви и верности. На шести основных локациях праздника состоялись выступления более 250 артистов известных театров и коллективов Москвы, прошло более 200 мастер-классов, лекции, спортивные активности, а также зажигательная дискотека Детского радио.