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В СВР оценили шансы, что папой римским станет хранитель традиционных ценностей

В СВР оценили шансы, что папой римским станет хранитель традиционных ценностей

www.globallookpress.com/Lorena SopÃƒÂNa/Keystone Press Agency Среди кандидатов на пост папы римского присутствуют как хранители традиционных ценностей, так и реформисты, сообщил в беседе с ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

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