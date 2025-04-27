В СВР оценили шансы, что папой римским станет хранитель традиционных ценностей

www.globallookpress.com/Lorena SopÃƒÂNa/Keystone Press Agency Среди кандидатов на пост папы римского присутствуют как хранители традиционных ценностей, так и реформисты, сообщил в беседе с ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
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