Каждому пенсионеру хотят присвоить QR-код: зачем это делается

Наступающий 2025 год принесет ряд изменений для граждан старшего поколения. В частности, изменятся требования для выхода на заслуженный отдых, увеличатся размеры самих пенсий, а доплата за уход будет назначаться автоматически.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии