В Эквадоре 8 детей умерло от лептоспироза

Восемь детей умерли от лептоспироза в общине коренных народов в Эквадоре. Кроме того, бактериальное заболевание выявлено еще у 46 человек, объявило в субботу Министерство общественного здравоохранения (MSP).
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