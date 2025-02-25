Мэр Покровска на русском обратился к Зеленскому и призвал скорее заключить мир

Мэр контролируемого Киевом города Покровска (Красноармейск) в ДНР Руслан Требушкин, полномочия которого были приостановлены в 2022 году, опубликовал видеообращение на русском языке, адресованное Владимиру Зеленскому.
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