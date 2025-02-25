Мэр Покровска на русском обратился к Зеленскому и призвал скорее заключить мир

Новости внутренней и внешней политики в России

Мэр контролируемого Киевом города Покровска (Красноармейск) в ДНР Руслан Требушкин, полномочия которого были приостановлены в 2022 году, опубликовал видеообращение на русском языке, адресованное Владимиру Зеленскому.