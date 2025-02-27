Ирина Влах: "Мы используем все законные способы, чтобы голос народа был услышан"

Председатель Республиканской партии INIMA MOLDOVEI, бывший башкан АТО Гагаузия Ирина Влах обратилась с открытым письмом к дипломатическому корпусу, аккредитованному в Молдове, рассказав им о блокировании властями республиканского консультативного референдума по международному признанию нейтралитета Республики Молдова.