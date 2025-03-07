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Исследование влияние метаболической дисфункции на риск смертности у пациентов с хроническим гепатитом В

Ученые из Национального тайваньского университета провели масштабное исследование, которое показало, как метаболическая дисфункция влияет на риски смертности среди пациентов с хроническим гепатитом В (ХГВ).

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