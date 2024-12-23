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Низкопробный софт AMD не даёт раскрыть потенциал ИИ-ускорителей Instinct MI300X и об...

Низкопробный софт AMD не даёт раскрыть потенциал ИИ-ускорителей Instinct MI300X и об...

Низкопробный софт AMD не даёт раскрыть потенциал ИИ-ускорителей Instinct MI300X и обойти Nvidia, выяснили экспертыПятимесячное расследование компании SemiAnalysis показало, что специализированные ИИ-ускорители серии AMD MI300X не раскрывают свой потенциал из-за серьёзных проблем в работе программного обеспечения.

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