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Стреляли в следственном изоляторе Уссурийска

Стреляли в следственном изоляторе Уссурийска

В СИЗО-3 в Уссурийске прошли соревнования по стрельбе среди команд отделов учреждения. Лучшие результаты показала команда отдела охраны, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

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