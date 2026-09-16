Messi family plans 15,000-seat stadium complex in Argentina

A few miles from Rosario, the Argentine city where Lionel Messi was born, the soccer star's family has unveiled plans to build a 15,000-seat stadium.
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