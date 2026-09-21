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OnePlus 16: революция в дизайне, скорости и автономности — заглядываем в будущее флагманов

OnePlus шагает в будущее, и новый флагман OnePlus 16 — это не просто очередной смартфон, а настоящий прорыв в дизайне, производительности и автономности.

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