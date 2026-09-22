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Вечерний Новосибирск

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Список обязательных работ на даче в сентябре-2026 назвали новосибирцам

Список обязательных работ на даче в сентябре-2026 назвали новосибирцам

О том, какие именно мероприятия следует провести на грядках с наступлением холодов и каким образом можно заставить ягодные культуры плодоносить в несколько раз интенсивнее обычного, поделилась главный специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» (ведомство Россельхознадзора) Ольга Широкова.

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