Список обязательных работ на даче в сентябре-2026 назвали новосибирцам

О том, какие именно мероприятия следует провести на грядках с наступлением холодов и каким образом можно заставить ягодные культуры плодоносить в несколько раз интенсивнее обычного, поделилась главный специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» (ведомство Россельхознадзора) Ольга Широкова.