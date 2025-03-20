В Алтайском крае вдвое выросло количество обращений о розыске участников СВО в 2024 году

Омбудсмен предложил создать специальный орган для поиска пропавших, а еще улучшить медпомощь и реабилитацию В Алтайском крае вдвое выросло число обращений к уполномоченному по правам человека от родных и близких участников специальной военной операции (СВО) с просьбой о розыске.