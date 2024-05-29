WP: Си Цзиньпин в 2022-м отказался поставить оружие России из-за звонка Байдена

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин якобы был готов в 2022 году поставить оружие Российской Федерации, но после звонка президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказался от данного шага.
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