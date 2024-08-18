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ТАСС: экс-замглавы Минобороны Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

ТАСС: экс-замглавы Минобороны Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

Обвиняемый в получении взятки бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов сдал загранпаспорта в отдел кадров.

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Комментарии
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Ну, прямо как дети. С такими деньгами как у Иванова наверняка у него имеется с десяток заграничных паспортов на другие фамилии. Необходимо в базе данных выданных загранпаспортов,   выявить другие паспорта Иванова не по фамилии, а по фото в паспорте. Хорошо, что суд оказался адекватным и не дал ему возможность сбежать за границу.
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16 час.
Татьяна Кибишева
Лучше бы пошел на сделку со следствием и сдал всех своих подельников!!!
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15 час.

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