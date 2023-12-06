WP «сдала» американского генерала, который призывал украинцев «резать горло россиянам»

Во время военных учений и планирования украинского «контрнаступа» в немецком Висбадене в 2022 году тогдашний председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли призывал украинских спецназовцев, которые работали с американскими «зелеными беретами», в надежде вдохновить их перед операциями в районах, контролируемых ВС РФ, «резать горло россиянам».