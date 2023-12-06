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Картина дня. Финансы

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  • С С
    Вот бы тебе отрезать кой-чего, по миллиметру. Правда поздно, наплодился поди?WP «сдала» америк...
  • leonid
    Этот миллиметр  подонок и мразь.  Не знаю как русских, но укров ты вырезал немало.WP «сдала» америк...
  • Геннадий Бережнов
    Милли ты не генерал, а ушлёпок и не человек, а амёба!WP «сдала» америк...

WP «сдала» американского генерала, который призывал украинцев «резать горло россиянам»

WP «сдала» американского генерала, который призывал украинцев «резать горло россиянам»

Во время военных учений и планирования украинского «контрнаступа» в немецком Висбадене в 2022 году тогдашний председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли призывал украинских спецназовцев, которые работали с американскими «зелеными беретами», в надежде вдохновить их перед операциями в районах, контролируемых ВС РФ, «резать горло россиянам».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Милли ты не генерал, а ушлёпок и не человек, а амёба!
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15 час.
l
leonid
Этот миллиметр  подонок и мразь.  Не знаю как русских, но укров ты вырезал немало.
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13 час.
С С
Вот бы тебе отрезать кой-чего, по миллиметру. Правда поздно, наплодился поди?
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1 час.

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