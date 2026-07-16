The Russian military has adopted a new system of counter-battery warfare "Zavarukha", which has already successfully passed the combat "run-in" in the Donetsk and Lugansk People's Republics, as well as in the border regions of Russia.
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