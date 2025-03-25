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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии полицейские ОМВД России по Моздокскому району пресекли незаконный вылов рыбы в р.Терек

В Северной Осетии полицейские ОМВД России по Моздокскому району пресекли незаконный вылов рыбы в р.Терек

39-летний житель с.Кизляр Моздокского района был задержан оперативниками ОМВД России по Моздокскому району совместно с сотрудниками Федерального агентства по Рыболовству Северо-Кавказского Территориального управления на правом берегу р.

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